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Певца Драйдена Митчелла обвинили в том, что он заставлял фаната трогать его гениталии

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Daniel DeSlover/ZUMAPRESS/Global Look Press

Вокалисту группы Alien Ant Farm Драйдену Митчеллу предъявлено обвинение после того, как он странным движением потянул руку фаната к своим гениталиям во время концерта во Флориде. Об этом сообщает People.

45-летний мужчина из Майами подал заявление об инциденте в полицейское управление, в котором указал, что Митчелл заставил его положить руку в область своих гениталий. «Я действительно хочу, чтобы об этой истории узнали, потому что то, что произошло, было неправильным», — заявил он.

Певец не арестован после предъявленных обвинений. Пока Митчелл не прокомментировал инцидент.

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