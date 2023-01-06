Певца Драйдена Митчелла обвинили в том, что он заставлял фаната трогать его гениталии

Вокалисту группы Alien Ant Farm Драйдену Митчеллу предъявлено обвинение после того, как он странным движением потянул руку фаната к своим гениталиям во время концерта во Флориде. Об этом сообщает People.

45-летний мужчина из Майами подал заявление об инциденте в полицейское управление, в котором указал, что Митчелл заставил его положить руку в область своих гениталий. «Я действительно хочу, чтобы об этой истории узнали, потому что то, что произошло, было неправильным», — заявил он.

Певец не арестован после предъявленных обвинений. Пока Митчелл не прокомментировал инцидент.