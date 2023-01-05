Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«КБ»: «Чебурашка» соберет кассу в два миллиарда рублей всего за шесть дней

close
100%
START

Судя по предварительным продажам на 5 января 2022 года, фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» продолжит активно обновлять рекорды новогоднего проката и отечественного кино, пишет портал «КиноБизнес».

По подсчетам редакции портала, кассу в два миллиарда рублей «Чебурашка» соберет всего за шесть дней — 6 января.

Известно, что для этого результата комедии «Холоп» потребовалось шестнадцать дней, а спортивной драме «Движение вверх» — двадцать один.

Сейчас самым кассовым российским фильмом является «Холоп» — всего он собрал в прокате 3,074 млрд руб.

«Чебурашка» Дьяченко вышел в прокат 1 января. Главные роли в картине сыграли Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Елена Яковлева и др.

Ранее Катерина Шпица рассказала, чем ее удивил фильм «Чебурашка».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть