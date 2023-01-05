«КБ»: «Чебурашка» соберет кассу в два миллиарда рублей всего за шесть дней

Судя по предварительным продажам на 5 января 2022 года, фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» продолжит активно обновлять рекорды новогоднего проката и отечественного кино, пишет портал «КиноБизнес».

По подсчетам редакции портала, кассу в два миллиарда рублей «Чебурашка» соберет всего за шесть дней — 6 января.

Известно, что для этого результата комедии «Холоп» потребовалось шестнадцать дней, а спортивной драме «Движение вверх» — двадцать один.

Сейчас самым кассовым российским фильмом является «Холоп» — всего он собрал в прокате 3,074 млрд руб.

«Чебурашка» Дьяченко вышел в прокат 1 января. Главные роли в картине сыграли Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Елена Яковлева и др.

Ранее Катерина Шпица рассказала, чем ее удивил фильм «Чебурашка».