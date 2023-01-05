Американский ремейк «Иронии судьбы» попал в топ-10 фильмов в почти 100 странах мира

Американский ремейк «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова по данным сервиса FlixPatrol попал в топ-10 в почти 100 странах мира.

Картина «Ирония судьбы в Голливуде» Марюса Вайсберга с Эммой Робертс, Томасом Манном и Мэделин Петш 3 января 2023 года была самым популярным фильмом на стриминге Amazon Prime Video по миру. А по данным на 4 января занимала вторую строчку рейтинга.

Всего же за прошедшую неделю «Ирония судьбы в Голливуде» побывала в топ-10 Prime Video в 87 странах мира, включая США, Багамские острова, Бразилию, Хорватию, Египет, Германию, Исландию, Ливан, Малави, Швецию и Зимбабве.

«Ирония судьбы в Голливуде» осовременила сюжет культовой новогодней мелодрамы Эльдара Рязанова. События ремейка разворачиваются в Америке, где герои фильма проживают в схожих домах в городе Бостон.