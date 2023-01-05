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Брендан Фрейзер подтвердил свою готовность вернуться в перезагрузку «Мумии»

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Charles Sykes/AP

Актер Брендан Фрейзер заявил о своей готовности вернуться во франшизу «Мумия», которая принесла ему всемирную известность. Об этом он заявил в интервью изданию Deadline.

По словам актера, если продюсеры захотят перезапустить франшизу, он будет рад вновь сыграть главную роль авантюриста и капитана Французского Иностранного легиона Рика О'Коннелла.

«Я не знаю, какие планы у продюсеров, если мы говорим о возрождении франшизы. Будет ли эта та же история с продолжением или совершенно иная трактовка с новыми артистами? Но, в любом случае, я не знаю актеров, которые бы отказывались от работы поэтому, конечно же, был бы рад вернуться в эту киновселенную», — заявил Фрейзер.

Недавно Фрейзер признался, что отказался от сиквела «Джорджа из джунглей» из-за денег.

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