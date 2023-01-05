В украинском Харькове снесли памятник писателю Островскому

В украинском Харькове снесли памятник русскому писателю Николаю Островскому. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

В начале декабря памятник разрисовали вандалы. Активисты требовали демонтировать монумент, указывая на то, что Островский участвовал в Гражданской войне на стороне Красной армии. Пока неизвестно, кто демонтировал памятник.

31 декабря в Киеве неизвестные разрисовали краской самый большой на Украине памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что в Верховную раду поступил законопроект, направленный на дерусификацию. Он подчеркнул, что проект уже одобрило правительство.