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В украинском Харькове снесли памятник писателю Островскому

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В украинском Харькове снесли памятник русскому писателю Николаю Островскому. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

В начале декабря памятник разрисовали вандалы. Активисты требовали демонтировать монумент, указывая на то, что Островский участвовал в Гражданской войне на стороне Красной армии. Пока неизвестно, кто демонтировал памятник.

31 декабря в Киеве неизвестные разрисовали краской самый большой на Украине памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что в Верховную раду поступил законопроект, направленный на дерусификацию. Он подчеркнул, что проект уже одобрило правительство.

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