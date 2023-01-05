«Иван Васильевич меняет профессию» стал самым популярным телефильмом в 2022 году

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» стал самым популярным из всех вышедших в телеэфир в 2022 году художественных фильмов, передает РИА Новости со ссылкой на данные Mediascope, предоставленные холдингом ВГТРК.

Предновогодний показ комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» вышел на телеканале «Россия 1» 31 декабря 2022 года. Кроме того, в топ популярности в 2022 году вошли «Конек-Горбунок», показанный на телеканале «Россия», картина «Любовь и голуби» на Первом канале, фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!» на Первом канале.

Среди премьерных показов наиболее востребованной в 2022 году стала вторая часть семейной сказки «Последний богатырь. Корень зла» — ее показали в эфире телеканала «Россия 1» 1 января 2022 года. На втором месте оказалась вышедшая 30 декабря 2022 года премьера экранизации сказки «Конек-Горбунок» на телеканале «Россия». Кроме того, в премьерный топ смотрения попала остросюжетная военная драма «Топор 1944», вышедшая на НТВ 9 мая 2022 года.

Самыми популярными сериалами стали «Невский. Охота на Архитектора» на НТВ, а также премьерные детективы телеканала «Россия»: 22 сезон «Тайн следствия» и новый сериал «Дама с собачкой» на телеканале «Россия».

Ранее онлайн-кинотеатр Okko рассказал о самых популярных фильмах и сериалах среди зрителей сервиса в 2022 году. Рейтинг самых популярных фильмов по количеству уникальных пользователей в Okko возглавил комедийный хит Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Посланник Тьмы».