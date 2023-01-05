Покидающий Marvel актер «Стражей Галактики» Дэйв Батиста назвал свой уход «облегчением»

Звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста подтвердил, что съемки в третьей части франшизы станут для него последними во вселенной Marvel. Он также признался, что считает свой уход из проекта «облегчением», сообщает Variety.

Актер и в прошлом успешный рестлер заявил, что роль Дракса Разрушителя давалась ему нелегко. Он также отметил, что опасается, что этот персонаж из «Стражей Галактики» станет его самой заметной ролью в карьере.

«Я очень благодарен Драксу и очень люблю этого героя. Но должен признаться, что испытываю облегчение, оставляя эту роль. Процесс съемок был тяжелым, нанесение сложного актерского грима меня страшно выматывало. Да и вообще я не считаю, что этот герой должен стать моим главным профессиональным наследием. Я хочу, чтобы меня запомнили и за более серьезные роли», — признался Батиста.