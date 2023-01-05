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Эшли Олсен тайно вышла замуж за художника Луиса Эйзнера

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Michael Kovac/Getty Images

Эшли Олсен накануне новогодних праздников тайно вышла замуж, сообщает издание PageSix.

Избранником звезды комедии «Двое: Я и моя тень» стал ее бойфренд, художник Луис Эйзнер, который младше ее на три года. Свадебная церемония закрытого типа состоялась 28 декабря 2022 года в частном доме молодоженов в Бель-Эйр (престижный район Лос-Анджелеса).

На тайное торжество было приглашено только ближайшее окружение молодоженов. «На свадьбе присутствовало около 50 человек», — сообщил инсайдер Page Six.

Олсен и Эйзнер встречались с 2017 года и старались не афишировать свои отношения. Известно, что Эйзнер является сыном бизнесмена Эрика Эйзнера и знаменитой в Голливуде ювелирной дизайнерки Лизы Эйзнер.

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