На Крещенском фестивале впервые представят российское исполнение оперы «Доктор Атом» Джона Адамса

В театре «Новая опера» им. Е.В. Колобова с 19 по 29 января пройдет Крещенский фестиваль. Его откроет первое российское исполнение оперы «Доктор Атом» Джона Адамса под руководством Андрея Лебедева. Об этом сообщает журнал «Театр».

С 22 и 27 января в «Новой опере» исполнят концертные версии опер «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини», «Монна Ванна» и «Алеко» Сергея Рахманинова. Они будут посвящены 150-летию со дня рождения композитора.

Помимо этого, на фестивале покажут в «перевернутом формате» концерт «На конец времени». «Все, что будет звучать в программе, можно назвать зимней музыкой. Конечно, подразумевается не только календарная зима, но и зима человеческой жизни. <...> Поскольку в концерте прозвучат партитуры, созданные за последние полтора столетия, мы оглянемся на путь, пройденный музыкой и людьми, и поразмышляем о том, близок финал или время еще будет», — сказал ведущий концерта Ярослав Тимофеев.

Завершит фестиваль программа двукратного победителя премии «Золотая Маска» и дирижера Филиппа Чижевского.