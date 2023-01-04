«Стархит»: стоимость билета на концерт Меладзе в Дубае стартовала от 65 тыс. рублей

Стоимость билета на концерт российских звезд в Театре Дубай начиналась от 65 тыс. рублей. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, цена vip-билета достигала 167 тыс. рублей. Эту сумму заплатили слушатели в ОАЭ, чтобы посмотреть на группу «Иванушки International», Александра Ревву, Павла Волю и Валерия Мелазде. Причем последний певец стал секретным гостем мероприятия, так как его имени не было в афише.

Ранее Меладзе пояснил свое отношение к спецоперации после скандала с якобы его фразой «Героям слава!». Она заявил, что «не хочет никого ненавидеть» и мечтает о «согласии» между «близкими народами».