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В Швеции состоится интерактивный показ фильма «Треугольник печали»

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arte France Cinema

Режиссер Рубен Эстлунд проведет интерактивный показ фильма «Треугольник печали» в рамках кинофестиваля в Гетеборге. Об этом сообщает The Variety.

«Уникальность в том, что, смотря кино вместе, оно воспринимается иначе, нежели в одиночестве. Эту традицию важно поддерживать, так как она часть кинематографической культуры. Зрители играют в ней активную роль», — сказал Эстлунд.

Перед показом фильма Эстлунд даст зрителям инструкции, а после мероприятие разделят на две части. В перерыве между этим зрители обсудят фильм с режиссером.

Интерактивный показ состоится 28 января на Гетеборгском кинофестивале. В этот же день на мероприятии обсудят культурное и социальное влияние кино, а саммит по кинополитике состоится в Гетеборге 27 января.

Ранее сообщалось, что «Треугольник печали» получил четыре награды Европейской киноакадемии.

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