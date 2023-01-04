Шоураннер «Дома Дракона» уволился из-за отказа HBO нанять его жену

Режиссер Мигель Сапочник мог уйти с поста шоураннера второго сезона «Дома Дракона» из-за разногласий с HBO по поводу его жены. Об этом сообщает IndieWire со ссылкой на отчет Puck.

Отмечается, что Сапочник просил включить в продюсерскую команду второго сезона жену Алексис Рабен, которая также была среди продюсеров первого сезона. Однако в HBO отказали Сапочнику, сославшись на неопытность Рабен.

По данным Puck, HBO даже пригласили посредника для разрешения конфликта с Сапочником, по итогам которого шоураннер покинул проект. Агентов, которые представляли его интересы в переговорах, Сапочник уволил.

В сентябре 2022 года стало известно, что три года трудившийся над приквелом «Игры престолов» Мигель Сапочник покидает проект. Единственным шоураннером проекта остается Райан Кондал. «Я так горжусь тем, чего мы достигли в первом сезоне, и очень рад восторженной реакции наших зрителей. <...> Но знаю, что это правильный выбор для меня, как лично, так и профессионально», — сказал тогда Сапочник.

Ранее сообщалось, что исполнительный продюсер «Дома дракона» Жослин Диас покинула проект.