Мэттью Перри извинился за пожелание смерти Киану Ривзу

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Global Look Press

Актер Мэттью Перри заявил изданию Deadline, что сожалеет о том, что неосторожно выразился в адрес Киану Ривза в своих мемуарах «Друзья, любовники и большая ужасная вещь».

«На самом деле я большой поклонник Киану. Я просто выбрал случайное имя, моя ошибка. Я приношу свои извинения», — высказался артист. Перри не стал вдаваться в подробности, почему имя Ривза было выбрано в таком контексте.

В мемуарах актер вспоминал, как пережил смерть коллег, которые скончались в результате передозировки наркотиками. «Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?» — написал Перри в своей работе.

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