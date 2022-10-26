Певица Жасмин заявила, что гордится мужем и санкциями США

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Global Look Press

Певица Жасмин прокомментировала «Газете.Ru» введение против нее и ее супруга, молдавского политика Илана Шора, санкций США.

«В первую очередь горжусь своим мужем, во вторую — санкциями», --говорится в комментарии певицы, предоставленном «Газете.Ru» ее представителем.

О новых санкциях в отношении 12 российских организаций и 8 физических лиц Минфин США объявил 26 октября. Под ограничения, помимо Жасмин и ее мужа, также попали молдавский олигарх Владимир Плахотнюк и предприниматель Игорь Чайка.

По версии Минфина США, сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки Игорь выступил посредником между председателем партии «Шор» Иланом Шором и Социалистической партией Молдавии, главой которой является бывший президент страны Игорь Додон. Россия якобы собиралась помочь политическому альянсу заполучить парламентское большинство в обмен на поддержку законопроектов в интересах РФ.

Среди организаций в «черном списке» АО «Национальная инжиниринговая компания», ООО «Золотой Век», ООО «Агро-регион» и другие.

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