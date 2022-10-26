Гениталии Харви Вайнштейна покажут в суде

Продюсеру Харви Вайнштейну придется публично раздеться в суде. Об этом сообщает New York Post.

По словам зампрокурора Лос-Анджелеса Пола Томсона, в 1999 году Вайнштейн на фоне развивавшейся инфекции перенес хирургическую операцию, после которой его тестикулы вынули из мошонки и вшили в бедра. Обвинительницы Вайнштейна, утверждающие, что он их домогался или насиловал, должны будут описать особенности анатомии продюсера, которые они запомнили во время нападений.

Томсон уточнил, что после операции остались заметные шрамы, которые будут видны на фото, показанных в суде.

Сейчас Вайнштейн отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года за изнасилования и домогательства после обвинительного вердикта жюри присяжных, принятого в 2020 году.

Новые слушания касаются в обвинениях в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, которые выдвинули еще четверо женщин.

Ранее сообщалось, что Мэл Гибсон может выступить в суде по делу Харви Вайнштейна.