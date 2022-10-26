Отар Кушанашвили заявил, что Пугачевой и Земфире «никогда не быть друзьями»

Телеведущий Отар Кушанашвили высказался по поводу того, что Алла Пугачева поддержала Земфиру на ее концерте в Израиле. Его слова цитирует Prozvezd.info.

По мнению журналиста, певиц сблизила позиция относительно ситуации в мире. Однако он считает, что артистки слишком разные и вряд ли будут поддерживать дружеское общение. «Никогда им не быть друзьями. Слишком разные группы, даже биохимия мозга разная», — объяснил он.

Кушанашвили заявил, что Пугачева — более жизнерадостный человек, в то время как у Земфиры в творчестве чаще встречаются депрессивные мотивы. «Они интересны друг другу не больше, чем мне интересно творчество певца Хабиба», — рассказал телеведущий.