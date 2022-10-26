Залог сценариста «Клиники» Эрика Вайнберга отозван, он заключен под стражу

После того, как сценарист «Клиники» Эрик Вайнберг не признал себя виновным по 18 пунктам обвинения в сексуальном насилии, окружной прокурор Лос-Анджелеса назвал его «опасным для общества». Представителя киноиндустрии Лос-Анджелеса вывели из зала суда в наручниках. Об этом пишет Thе Hollywood reporter.

Председательствующий судья Вирджиния Уилсон согласилась с прокурором в том, что он по-прежнему представляет собой активную и реальную опасность для общества. Через своего адвоката Вайнберг не признал себя виновным по 18 обвинениям в сексуальном насилии. Ранее он был освобожден под залог в 5 миллионов долларов.

62-летнему продюсеру ситкома «Клиника» Эрику Вайнбергу предъявили обвинение по 18 пунктам, среди которых изнасилование, принуждение к оральному совокуплению и нападение с применением силы.

Его задержали в Лос-Анджелесе за несколько преступлений, совершенных с 2012 по 2019 год. Утверждается, что Вайнберг представлялся женщинам фотографом и назначал фотосессии у себя дома, где нападал на них.