Детективный сериал «Переговорщик» со звездой «Брата 2» Кириллом Пироговым выйдет в ноябре

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Пресс-служба KION

Психологический детектив «Переговорщик» с Кириллом Пироговым в главной роли выйдет 3 ноября в онлайн-кинотеатре KION. Режиссером проекта стал киргизский и российский кинематографист Нурбек Эген, а сценаристами — Олег Маловичко и Сергей Калужанов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Сериал расскажет о лучшем в стране переговорщике Александре Максимове, который может решить любой конфликт с помощью слов. Однажды уникальный метод специалиста не сработал, и при освобождении заложников в школе погибли люди — в том числе его дочь. После трагедии Максимов оставил работу, семью, друзей и стал отшельником.

«Мой герой — человек с противоречивым и сложным характером, герой с тяжелой судьбой, — сказал Пирогов. — Вместе с режиссером проекта Нурбеком Эгеном мы много работали над его образом: хотелось добиться того, чтобы вопросы, которыми задается персонаж, откликались и у меня как у актера».

Он также рассказал о работе с консультантом-переговорщиком, который ввел актера в курс специфической терминологии и раскрыл суть своей профессии.

Вместе с Пироговым в сериале снялись Владимир Мишуков, Лянка Грыу, Вильма Кутавичюте, Виталий Коваленко, Петр Натаров и другие.

Ранее стало известно, что сериал «Игра на выживание» продлили на третий сезон.

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