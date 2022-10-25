Певец ЮрКисс заявил о готовности отправиться на спецоперацию

Певец ЮрКисс (настоящее имя Юрий Киселев) в беседе с изданием «Слово и дело» заявил о готовности отправиться в зону специальной операции России на Украине.

При этом, по его словам, на фронте должны быть только те люди, которые подготовлены к этому. «Лично я готов ехать на фронт и бегать от этого не собираюсь», — сказал ЮрКисс.

ЮрКисс отметил, что не осуждает уехавших из России после начала событий на Украине и в Донбассе и считает это личным выбором. «Конечно же, в сложной ситуации они показывают свое истинное лицо. Я считаю, что настоящий мужчина должен быть мужчиной до конца. Тем более в трудное время, когда ты нужен своей стране, своим близким», — заключил он.

Ранее сообщалось, что театральный актер из Ханты-Мансийска Геннадий Ершов отправился в один из учебных центров Западной Сибири перед отправкой в зону спецоперации.