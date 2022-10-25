Певец ЮрКисс заявил о готовности отправиться на спецоперацию

Певец ЮрКисс считает личным выбором отъезд покинувших страну артистов

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец ЮрКисс (настоящее имя Юрий Киселев) в беседе с изданием «Слово и дело» заявил о готовности отправиться в зону специальной операции России на Украине.

При этом, по его словам, на фронте должны быть только те люди, которые подготовлены к этому. «Лично я готов ехать на фронт и бегать от этого не собираюсь», — сказал ЮрКисс.

ЮрКисс отметил, что не осуждает уехавших из России после начала событий на Украине и в Донбассе и считает это личным выбором. «Конечно же, в сложной ситуации они показывают свое истинное лицо. Я считаю, что настоящий мужчина должен быть мужчиной до конца. Тем более в трудное время, когда ты нужен своей стране, своим близким», — заключил он.

Ранее сообщалось, что театральный актер из Ханты-Мансийска Геннадий Ершов отправился в один из учебных центров Западной Сибири перед отправкой в зону спецоперации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть