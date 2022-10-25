Виктор Сухоруков объяснил, почему Балабанов не снял фильм «Брат 3»

Актер Виктор Сухоруков рассказал, почему режиссер Алексей Балабанов не снял третью часть культового фильма «Брат». Об этом сообщает 72.ru.

Сухоруков признался, что очень хотел снять «Брат 3». По словам актера, он даже приходил к режиссеру со своими идеями, этюдами и зарисовками для новой картины. Однако Балабанов не поддержал энтузиазм артиста.

«И он мне вдруг сказал: «А как ты себе представляешь без Бодрова?» Сережи уже не было. И на этот вопрос я ответил. Вдруг мне Балабанов сказал: «Делать этого я не буду, потому что я не знаю этого времени», — вспомнил Сухоруков.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылась масштабная ретроспектива фильмов Балабанова.