Жена Евгения Петросяна заявила, что главным подарком от юмориста стал сын

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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о самом главном подарке, который сделал ее супруг. Этим она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Брухунова назвала сына Вагана подарком от Петросяна, который запомнился на всю жизнь. «Не уверена, что про человека можно сказать: подарок», — отметила супруга артиста. По ее мнению, ребенок был «послан им богом». Блогерша уверена в этом на 100%.

Сын Петросяна и Брухуновой Ваган родился в марте 2020 года. Новость о пополнении в семье юмориста стала неожиданностью, так как супруга артиста скрывала свою беременность.

Ранее жена юмориста заявила, что старшая дочь Петросяна Викторина до сих пор не общается с ним. Известно, что дочь комика проживает в США с мужем.

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