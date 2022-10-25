Солистка группы «Винтаж» Плетнева назвала секс важной частью отношений

Певица Анна Плетнева, которая уже более 15 лет состоит в браке с предпринимателем Кириллом Сыровым, назвала три важных аспекта идеальных отношений. Этим солистка «Винтажа» поделилась в интервью «Газете.Ru».

«У меня есть эта формула. Во-первых, мужчина и женщина должны дружить. Только сейчас я поняла, как это важно. За что я по-настоящему ценю своего мужа, — он никогда не оставался в стороне и всегда в такие сложные моменты поддерживал меня, как самый настоящий друг», — сказала артистка.

Следующим важным аспектом идиллии в отношениях, по мнению Плетневой, является взаимоуважение. «Здорово, когда каждый занимается своим делом, горит и движется к своим целям. В таких случаях интерес друг к другу не гаснет, а наоборот», — считает она.

Последним «связывающим звеном» певица назвала секс. «Химия, конечно, проходит с годами, но если в отношениях присутствует первый и второй пункт, с третьим точно все будет в порядке!» — объяснила Плетнева.

Полное интервью «Газеты.Ru» с Анной Плетневой читайте здесь.