Вышел первый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Студия Marvel опубликовала в своем аккаунте на YouTube первый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Картина станет началом Пятой фазы киновселенной.

В центре сюжета — Человек-Муравей (Пол Радд) и Оса (Эванджелин Лилли), а также ее родители, которым вместе предстоит исследовать квантовый мир. В фильме также снялись Мишель Пфайффер, Кэтрин Ньютон и Майкл Дуглас.

Релиз назначен на 17 февраля 2023 года.

Ранее студия Marvel представила новый трейлер кинокомикса Райана Куглера «Черная пантера: Ваканда навсегда» — сиквела фильма «Черная пантера» 2018 года. Сюжет ленты будет вращаться вокруг попыток лидеров Ваканды защитить страну от внешних захватчиков после смерти Черной пантеры — короля Т'Чаллы.

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