Актер сериала «Ментовские войны» Александр Устюгов госпитализирован

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер из фильма «Двадцать восемь панфиловцев» и сериала «Ментовские войны» Александр Устюгов госпитализирован из-за проблем с сердцем, пишет Telegram-канал «112».

Состояние артиста средней степени тяжести, несколько дней он проведет в стационаре, говорится в сообщении.

Александр Устюгов — российский актер театра, кино и телевидения, музыкант. Известность ему принесла роль Романа Шилова в телесериале «Ментовские войны».

Александр также известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Отцы и дети» (2008), «Чума» (2015), «Двадцать восемь панфиловцев» (2016), «Викинг» (2016), «Золотая Орда» (2018), «Годунов» (2018—2019), «Лучше, чем люди» (2018—2019), «Союз спасения» (2019), «Рикошет» (2020).

«Двадцать восемь панфиловцев» — российский художественный фильм Андрея Шальопы и Кима Дружинина о подвиге советских бойцов при обороне Москвы в 1941 году.

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Москва слезам не верит» Инна Выходцева была госпитализирована.

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