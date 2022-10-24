Два шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 18.10—24.10

Вышла финальная серия первого сезона «Дома дракона»

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HBO

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

«Банды Лондона» — 2 сезон

Гангстерский триллер, придуманный режиссером экшн-дилогии «Рейд» Гаретом Эвансом.

Где смотреть: Sky

«Дом дракона» — 1 сезон

Приквел фэнтези-хита «Игра престолов» — о борьбе за Железный трон между Таргариенами и Хайтауэрами. Подробнее о первом сезоне можно почитать в рецензии «Газеты.Ru».

Где смотреть: «Амедиатека»

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