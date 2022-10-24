Освобождены экоактивисты, облившие картину Моне пюре

Девушку и молодого человека, обливших картину Моне «Стог сена» в Потсдаме картофельным пюре, освободили. Об этом сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на заявление полиции.

Экоактивистов освободили после допроса в полицейском участке в день задержания. При этом на них заведено дело за порчу имущества и незаконное проникновение, ведется следствие.

Как рассказала пресс-секретарь музея, кроме них в инциденте участвовали еще два человека.

Представители движения по защите климата «Последнее поколение» (Letzte Generation) 23 октября в музее Барберини немецкого Потсдама облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне. Картину оценивают примерно в $111 млн.

24 октября двое экоактивистов измазали восковую фигуру британского короля шоколадным тортом в музее мадам Тюссо. Участники акции «Просто остановите нефть», 20-летняя Эйлид Макфадден из Глазго и 29-летний Том Джонсон из Сандерленда, купили билеты в Музей мадам Тюссо. Около 10.30 они перешагнули через ограждение фигуры Карла III и вымазали ее шоколадным тортом.