Скончался актер из «Трех мушкетеров» Отмар Бранцузский

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КиноПоиск

Чешский актер Отмар Бранцузский умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает rg.ru.

Причина смерти неизвестна. Артист скончался в деревне Малы Бранов.

Бранцузский начинал свою карьеру как актер театра. В 1996 году он дебютировал в большом кино. Артист сыграл в драме Яна Сверака «Коля». В фильмографии актера более 65 работ. Среди них: «Академия смерти», «Три мушкетера», «Лабиринт», «Шарлатан».

Ранее заслуженный артист России Анатолий Колбешин скончался на 82 году жизни. Прощание с музыкантом пройдет 26 октября.

24 октября стало известно о смерти заслуженного деятеля искусств России Михаила Бялика.

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