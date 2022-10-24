Скончался актер из «Трех мушкетеров» Отмар Бранцузский

Чешский актер Отмар Бранцузский умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает rg.ru.

Причина смерти неизвестна. Артист скончался в деревне Малы Бранов.

Бранцузский начинал свою карьеру как актер театра. В 1996 году он дебютировал в большом кино. Артист сыграл в драме Яна Сверака «Коля». В фильмографии актера более 65 работ. Среди них: «Академия смерти», «Три мушкетера», «Лабиринт», «Шарлатан».

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