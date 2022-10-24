Наталья Подольская сообщила о болезни Владимира Преснякова

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Наталья Подольская объяснила, почему ее муж Владимир Пресняков не пришел на день рождения младшего сына Ивана. Этим она поделилась в социальных сетях.

Артистка призналась, что супруг заболел. По ее словам, музыкант свалился с недугом после гастролей. На данный момент у него повышенная температура — 39, 5. «Странно отмечать день рождения Вани без тебя», — написала Подольская. Она также попросила поклонников пожелать скорейшего выздоровления мужу.

На празднике присутствовали друзья и коллеги артистов, а также свекор Подольской Владимир Пресняков-старший.

Ранее Подольская получила травму на съемках «Ледникового периода».

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