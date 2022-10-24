Скончался заслуженный артист России Анатолий Колбешин

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Ярославская филармония/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заслуженный артист России Анатолий Колбешин умер в возрасте 81 года. Об этом рассказала директор Ярославской филармонии Лариса Гаврилова в разговоре с ТАСС.

Причина смерти не уточняется. Прощание с артистом пройдет 26 октября в 14:00 в фойе первого этажа в Ярославской государственной филармонии, где Колбешин был солистом. В репертуаре артиста более 200 романсов и песен. Он также выступал во многих странах мира.

Ранее стало известно о смерти музыкального критика и заслуженного деятеля искусств России Михаила Бялика. Он умер на 94-м году жизни.

23 октября сообщалось, что умерла оперная певица Галина Писаренко.

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