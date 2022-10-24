Режиссер «Мисс Марвел» Шармин Обаид снимет новый фильм по «Звездным войнам»

Американский сценарист и продюсер Дэймон Линделоф разрабатывает новый фильм по вселенной «Звездных войн». Об этом сообщает Deadline.

В режиссерском кресле — Шармин Обаид, известная по работе над мини-сериалом «Мисс Марвел». Она является двукратной лауреаткой премии «Оскар» за короткометражные документальные фильмы «Спасая лица» и «Девушка в реке: Цена прощения».

Сообщается, что сценарий фильма еще не завершен. Также подробности создания картины неизвестны. На данный момент представители Lucasfilm и Обаид не прокомментировали информацию о проекте.

Ранее сообщалось, что сериал «Андор» был признан лучшим шоу по вселенной «Звездных войн», который недополучил зрительского внимания.