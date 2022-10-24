Дане Борисовой предложили секс за деньги на Сахалине

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая Дана Борисова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей предложили заняться сексом за денежное вознаграждение.

«Хочу пригласить вас в гости на выходные. На Сахалин, проживание в отеле вместе, приятные прогулки по острову, свежие морские деликатесы. Ночуем вместе. Какой гонорар попросите?» — написал неизвестный мужчина звезде. В ответ Борисова посмеялась и сказала, что «блокирует таких придурков».

Ранее Дана Борисова заявила, что уехавшие из России артисты «продали честь». Она также поделилась мнением, что Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) «переметнулись», когда «кормушка закончилась», а живущего в Испании актера Алексея Панина назвала «омерзительным персонажем».

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