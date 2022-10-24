Никиту Преснякова заметили в клубе в Лос-Анджелесе

Певец и актер Никита Пресняков был замечен на отдыхе в одном из ночных клубов в США. Видеороликом поделилась в своем Telegram-канале журналистка Алена Жигалова.

«Внук Пугачевой был замечен на вечеринке в Лос-Анджелесе в честь приближающегося Хэллоуина», — написала блогерша. На видео Пресняков проводит время в компании друзей, однако без жены Алены Красновой.

Ранее СМИ писали, что Никита Пресняков пересек границу России с Эстонией пешком. Как сообщалось, исполнитель уехал из страны 24 сентября — через трое суток после объявления частичной мобилизации.