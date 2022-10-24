Лолита призвала остановить травлю уехавшей из России Пугачевой

Певица Лолита Милявская в программе «Однажды...» на НТВ резко высказалась в адрес тех, кто критикует уехавшую из России Аллу Пугачеву.

Артистка призвала прекратить травлю Примадонны и ее семьи. «Мы сейчас все являемся свидетелями того, что самые большие имена, любимые семьи за секунду подвергаются «уничтожению». И тут же публика говорит: «Да мы тебя вообще не любили», — возмутилась Лолита.

Певица вспомнила, как и сама потеряла множество поклонников после того, как ушла из кабаре-дуэта «Академия», в котором выступала с бывшим мужем Александром Цекало. «Я никогда не была зациклена на любви публики ко мне. Я всегда говорила, что она как любовник. Нашел моложе — ушел!» — объяснила она.

Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию в конце сентября. Сейчас она находится в Израиле.