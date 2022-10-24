Ольга Бузова опровергла слухи о романе с женихом Анны Калашниковой

Певица Ольга Бузова прокомментировала слухи о романтических отношениях с банкиром Иваном Семеновым. Ее слова цитирует Prozvezd.info.

Звезда утверждает, что с женихом модели Анны Калашниковой состоит исключительно в дружеских отношениях. «Что плохого в нашем общении? Подарил цветы? Так поступают все мои друзья, которые приходят на концерты», — возмутилась Бузова.

Также артистка рассказала, что часто общается с мужьями подруг и не видит в этом ничего плохого. «Мы живем в современном мире, где женщина может совершенно спокойно дружить с мужчиной и быть уверенной в том, что он не залезет ей под юбку», — объяснила она.

Слухи о том, что Ольга Бузова встречается с Иваном Семеновым, появились в августе. СМИ писали, что певица появлялась вместе с бизнесменом на публике и принимала от него дорогие подарки.