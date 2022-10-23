Съемки сиквела «Джокера» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой должны начаться в ноябре

Съемки фильма Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих» должны стартовать в конце ноября или начале декабря, сообщил оператор картины Лоуренс Шер, который стал гостем подкаста издания The Hollywood Reporter «Behind the Screen».

По словам кинематографиста, основная часть ленты будет сниматься в павильонах в Лос-Анджелесе. Также ряд сцен снимут в Нью-Йорке.

Кроме того, во время беседы Шер прокомментировал участие в сиквеле «Джокера» певицы и актрисы Леди Гаги.

«Она действительно классно впишется в фильм и создаст того же рода магию, что привнес сам Хоакин [Феникс]. Их союз будет ровно тем, на что мы надеемся, что очень захватывает, и мы каждый день будем обнаруживать магию на съемочной площадке. Надеюсь, там не обойдется и без толики безумия. Нам нравится, когда имеет место некоторое количество хаоса», — заключил оператор.

В ленте «Джокер: Безумие на двоих» Хоакин Феникс вернется к исполнению роли Джокера, а Леди Гага воплотит на экране образ его возлюбленной Харли Квинн. Также к составу картины присоединился ирландский актер Брендан Глисон, известный по фильмам «Залечь на дно в Брюгге», «Голгофа» и лентам о Гарри Поттере.

Релиз второго «Джокера» намечен на 4 октября 2024 года.

Ранее Марго Робби поддержала кандидатуру Леди Гаги на роль Харли Квинн.