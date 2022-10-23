Состоялась премьера сериала Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать»

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START

В онлайн-кинотеатре Start вышли первые два эпизода драматического сериала Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать».

По сюжету школьница Алиса узнает, что скоро полностью потеряет зрение, после чего решает не тратить время на школу, а заняться накоплением денег на переезд в большой город.

В главной роли снялась актриса Елизавета Ищенко, известная по сериалам «Сама дура» и «Пищеблок». Мать героини на экране изобразила Анна Михалкова, которая прежде работала с Мещаниновой над сериалом «Обычная женщина».

Всего в шоу «Алиса не может ждать» будет восемь серий, их выход продолжится до 1 декабря.

Подробнее о сериале можно почитать в рецензии «Газеты.Ru».

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