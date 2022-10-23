Начался показ второго сезона сериала «Секреты семейной жизни» с Аленой Михайловой

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KION

На стриминговом сервисе Kion состоялась премьера первых двух эпизодов второго сезона чернокомедийного сериала «Секреты семейной жизни» с Аленой Михайловой («Чики») и Петром Скворцовым («Ученик») в главных ролях.

По сюжету молодая пара на грани развода получает шанс наладить отношения после непреднамеренного убийства популярной блогерши.

В новых эпизодах к актерскому составу присоединились Регина Тодоренко и звезда «Притяжения» Риналь Мухаметов. Всего второй сезон «Секретов семейной жизни» состоит из восьми серий, они будут выходить по пятницам до 25 ноября.

Подробнее о первом сезоне шоу и его сходствах с триллерами 90-х годов можно почитать в рецензии «Газеты.Ru».

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