На певца Витаса написали заявление в полицию из-за потасовки в караоке-баре

Эстрадный певец Витас (настоящее имя — Виталий Грачев) устроил драку в столичном караоке-баре с применением газового баллончика. Пострадавший написал на него заявление в полицию. Об этом сообщает PROzvezd.

В ночь на 23 октября Витас отдыхал со своими друзьями в клубе. Ему не понравилось поведение одного из гостей, поэтому он резко попросил мужчину покинуть заведение. Однако, когда тот не послушался музыканта, Витас снова обратился к отдыхающему, и между ними началась драка. Впоследствии Грачев применил газовый баллончик. Охрана караоке-бара выгнала певца, а второго мужчину отвезли в больницу с химическим ожогом глаз.

Издание отмечает, что пострадавший был чиновником федерального министерства.

Ранее продюсер Витаса рассказал, чем сейчас занимается певец. Он заявил, что певец переориентировался на азиатский рынок.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть