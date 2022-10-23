На певца Витаса написали заявление в полицию из-за потасовки в караоке-баре

Эстрадный певец Витас (настоящее имя — Виталий Грачев) устроил драку в столичном караоке-баре с применением газового баллончика. Пострадавший написал на него заявление в полицию. Об этом сообщает PROzvezd.

В ночь на 23 октября Витас отдыхал со своими друзьями в клубе. Ему не понравилось поведение одного из гостей, поэтому он резко попросил мужчину покинуть заведение. Однако, когда тот не послушался музыканта, Витас снова обратился к отдыхающему, и между ними началась драка. Впоследствии Грачев применил газовый баллончик. Охрана караоке-бара выгнала певца, а второго мужчину отвезли в больницу с химическим ожогом глаз.

Издание отмечает, что пострадавший был чиновником федерального министерства.

Ранее продюсер Витаса рассказал, чем сейчас занимается певец. Он заявил, что певец переориентировался на азиатский рынок.