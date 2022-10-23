Фронтмен U2 Боно заявил, что кузен на самом деле является его свободным братом

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Eric Galliard/AP

Лидер рок-группы U2 Пол Хьюсон (прозвище — Боно) заявил, что его двоюродный брат на самом деле является сводным. Этот секрет семья артиста хранила на протяжении нескольких десятилетий. При этом мать Боно при жизни так и не узнала об измене своего мужа. Об этом пишет The Daily Mail.

У Боба Хьюстон — отца музыканта — был роман с тетей артиста Барбарой. У них родился ребенок Скотт Рэнкин. Мать артиста Айрис умерла в 1974 году, когда Боно было 14 лет. Она не узнала об измене своего мужа. Музыканту же Боб рассказал о своей тайне только в 2000 году, за год до своей смерти.

По словам Боно, у них с Рэнкиным с детства была «связь». «Мы чувствовали себя братьями задолго до того, как узнали правду. Я люблю Скотта и его мать», — сказал артист. Хьюсон отметил, что, узнав правду, понял поведение своего отца после внезапной смерти Айрис. «Мой отец много переживал», — объяснил он.

Ранее фронтмен группы U2 Боно пожаловался на постоянные угрозы в адрес его семьи.

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