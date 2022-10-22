Родион Газманов объяснил, почему спел в дуэте с Началовой всего одну песню

Певец Родион Газманов рассказал, почему его совместное творчество с Юлией Началовой ограничилось песней «Мечта», записанной в 2006 году. В интервью «АиФ» Газманов заявил, что отцы предложили им выступить дуэтом, а дальнейшее сотрудничество не планировалось изначально.

«Да, мы с ней спели песню, она получилась хорошей, мы что-то дали друг другу во время сотрудничества — и пошли развиваться дальше с дополнительными возможностями. Я и сейчас записываю дуэты — с Маргаритой Позоян, с Аглаей Шиловской, — часто приглашаю других артистов принять участие в моих концертах. Это дает чувство плеча, чувство свежей крови — и чувство конкуренции, своеобразный творческий пинок», — поделился Газманов.

По словам артиста, он с удовольствием работал над песней и поддерживал дружеские отношения с Началовой.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни из-за сердечно-легочной недостаточности, развившейся на фоне гангрены и заражения крови.

Ранее Газманов признался, что завидует творчеству своего отца — народного артиста России Олега Газманова.