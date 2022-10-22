Анна Плетнева рассказала, что подверглась буллингу в школе из-за нестандартной внешности

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала «Газете.Ru» о пережитом школьном буллинге. По словам певицы, сверстники издевались над ней из-за нестандартной внешности.

«Я была нестандартным ребенком, что в Советском Союзе считалось зашкваром. У меня были огромные кудрявые волосы, глаза как у бульдога, какие-то не те пальцы и очень-очень маленький рост, — поделилась Плетнева. — Дети бывают достаточно жесткими и могут внушить тебе много разных комплексов».

Певица отметила, что природная уверенность не позволила издевательствам повлиять на ее самооценку: «И сейчас я самая обаятельная и привлекательная».

Полное интервью «Газеты.Ru» с Анной Плетневой читайте здесь.