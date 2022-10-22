Стала известна дата релиза второго сезона детективного сериала «Перри Мейсон»

HBO анонсировал выход второго сезона детективного сериала «Перри Мейсон» с Мэттью Ризом в главной роли, сообщает Collider.

Проект вместе с основным актерским составом вернется на экраны в начале февраля 2023 года. Сообщается, что события второго сезона «Перри Мейсона» будут также основаны на серии одноименных романов Эрла Стэнли Гарднера.

Премьера первого сезона шоу состоялась летом 2020 года. Из-за успеха у зрителей (первую серию посмотрели 8 млн человек) изначально задуманный как мини-сериал проект был продлен на второй сезон. Но из-за эпидемии коронавируса съемки продолжения были перенесены на год.

За свою роль детектива Перри Мейсона актер Мэттью Риз был номинирован на награду телевизионной премии «Эмми».