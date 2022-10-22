В Новой Третьяковке открылась выставка об исчезающей популяции снежного барса

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tretyakovgallery.ru

Выставка-путешествие «Снежный барс. Увидеть и сохранить» открылась 22 октября в Западном крыле Новой Третьяковки в Москве. Об этом сообщается на сайте Третьяковской галереи.

Главной целью экспозиции стало привлечение внимания к исчезновению популяции включенного в Красную книгу России снежного барса (ирбиса) в его естественной среде обитания. На территории страны эти кошки живут в горах Алтае-Саянского экорегиона (Алтай, Тыва, Красноярский край, Бурятия, Иркутская область). Наибольшее количество снежных барсов — 24 особи — обитает в парке «Сайлюгемский» в Республике Алтай.

Во время подготовки к выставке художницы Катя Исаева, Маша Сомик и Ольга Шурыгина приняли участие в исследовательской экспедиции по местам обитания ирбиса. Также в экспозиции представлены работы художницы Алины Глазун.

Выставка продлится до 10 января 2023 года.

Ранее в Москве стартовала II Международная биеннале современного искусства Кавказа.

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