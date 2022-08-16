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Президент Польши подписал закон о газовой безопасности страны

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Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об усилении газовой безопасности страны «в связи с ситуацией на рынке газа». Об этом сообщает пресс-служба польского лидера.

«Президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 5 августа 2022 года о внесении изменений в некоторые законодательные акты по усилению газовой безопасности государства в связи с ситуацией на рынке газа», — говорится в сообщении.

11 августа в эфире программы Onet Rano представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк заявил, что Польше хватит газа до декабря 2022 года, а затем страна столкнется с дефицитом на уровне 40%. По его словам, правительство уверяет, что топлива в стране хватит на всю зиму. В природоохранной организации решили это проверить и выяснили, что уже в декабре в Польше может появиться нехватка газа на уровне 40% спроса.

При этом польское издание Onet.pl писало, что все заверения правительства Польши о достаточных запасах газа на зиму оказались ложью, так как топлива хватит лишь до декабря. По словам авторов статьи, даже если Польша захочет восстановить недостающие запасы, она не сможет этого сделать, так как желающих уже очень много, и они собрались в длинную очередь.

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