Худрук Театра балета им. Якобсона сравнил русский балет с западным

Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона Андриан Фадеев в беседе с ТАСС сравнил российский балет с западным.

По мнению Фадеева, балет в России не уступает западному. «Есть школа замечательная — школа московская, школа Академии им. Вагановой. Не считаю, что мы чем-то уступаем западному балетному миру сейчас, наша русская школа очень сильная», — сказал он в беседе с журналистами.

Также Фадеев сообщил, что Театр балета имени Леонида Якобсона с 31 июля по 7 августа 2022 года впервые выступит на исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) в Москве. Эти гастроли были запланированы еще в 2019 году, но их реализации помешала пандемия коронавируса. «Для артистов это нужно, безусловно. Для солистов тоже барьер — выйти на сцену Большого театра. Я знаю по себе: это невероятно сложно», — поделился худрук.

Ранее немецкий дирижёр Юстус Франц, который 19 июля выступил в Мариинском театре по приглашению российского коллеги Валерия Гергиева, выразил надежду на восстановление и укрепление культурных связей с Россией.