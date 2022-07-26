Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров приехал в военный госпиталь в Феодосии. Об этом сообщает RT.

Артист уже обещал, что выступит в Крыму перед ранеными участниками спецоперации. «Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненых военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях», — делился певец.

Согласно афише на официальном сайте исполнителя, 26 июля он устроит концерт в Феодосии, 27 июля — в Ялте.

Ранее сообщалось, что актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов у себя в Telegram-канале рассказал, что подписал петицию об отмене концертов эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова в Ялте и Феодосии.