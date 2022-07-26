Сын Цоя анонсировал начало сольной карьеры

Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр сообщил, что закрывает музыкальный проект «Ронин», в котором он был фронтменом. Также музыкант рассказал о начале сольной карьеры, передает kp.ru.

«Проект «Ронин» закрывается, такой группы больше не существует. А хорошая новость в том, что она теперь называется скромно и просто — Саша Цой», — рассказал наследник музыканта. Он пообещал, что поклонники услышат его первую композицию в качестве сольного исполнителя уже 5 августа, в его день рождения.

Цой-младший основал группу «Ронин» в 2017 году. Также он некоторое время выступал как гитарист группы «Para bellvm».

Александр Цой — единственный сын Виктора Цоя и его супруги Марьяны. Когда лидер «Кино» погиб, его наследнику было всего пять лет.