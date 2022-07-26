Актер Анатолий Белый рассказал, как Хабенский отреагировал на его эмиграцию

Актер Анатолий Белый в интервью «Новой газете. Европа»(сайт издания заблокирован Роскомнадзором) рассказал, что худрук МХТ им. Чехова, в котором артист служил 19 лет, отнесся «с пониманием» к его эмиграции из России. Константин Хабенский отметил, что двери театра всегда будут открыты для Белого.

«Он с пониманием отнесся. И в конце, уже перед самым финалом, на последнем моем спектакле — «Бег», он зашел ко мне в гримерку и сказал: «Толь, знай, что двери этого театра для тебя всегда открыты, если что-то изменится, этот театр тебя всегда примет», — процитировал Хабенского Белый.

Артист отметил, что увольнение из МХТ и эмиграция стали для него «огромной потерей и болью». Однако Белый добавил, что больше не мог «жить и существовать» в России. Сейчас актер обосновался в Израиле вместе со своей семьей, он не уверен, что будет продолжать творческую карьеру.

Новость о том, что Анатолий Белый покинул Московский художественный театр имени Чехова и уехал из страны, появилась 13 июля. Сообщалось, что в театре его заменит Константин Хабенский.