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Опубликован трейлер сериала «Закрыть гештальт» от создателей «Интернов»

Трейлер мистического комедийного сериала «Закрыть гештальт» от создателей «Интернов» и «Проект Анна Николаевна» опубликован на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры».

По сюжету, после падения с 20-го этажа главный герой становится посредником между мирами и помогает призракам отправиться на небеса.

Кроме того, медиуму (Александр Ильин-младший) предстоит наладить отношения с отцом, которого он прежде не знал, и закрыть свои гештальты. В комедии также сыграют Денис Власенко, Юлия Ауг, Федор Лавров, Павел Майков, Дмитрий Лысенков, Анастасия Крылова, Евгения Дмитриева, Николай Шрайбер, Александр Баширов, Ирина Носова и другие.

Режиссерское кресло проекта занял Максим Пежемский, сценарий к комедии написал Дмитрий Лемешев. «В сериале отец оказывается младше сына. При этом его желание воспитывать меньше не стало, а сын, который старше лет на десять, тоже готов делиться своим житейским опытом. В союзе этих героев рождаются самые смешные и эмоциональные моменты сериала. Нам хотелось в легкой форме поразмышлять о смыслах жизни, о времени, когда ничего не успеваешь, о том, все ли мы успеем сказать своим детям и что в целом оставим после себя», — делится шоураннер проекта Дмитрий Нелидов.

Сериал выйдет 11 августа на Кинопоиске и Okko.

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