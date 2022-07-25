Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Петербурге главу федерации мотоциклетного спорта подозревают в домогательствах... 10:54
Wildberries стал техническим спонсором московского «Спартака» 10:52
В Иране хотят достичь объемов импорта пшеницы из России в 10 млн тонн... 10:51
«Бесконечная» картинка очаровала пользователей соцсетей 10:50
В РФ могут установить День памяти всех жертв войны в Донбассе 10:50
В Самарской области спасли зрение девочке, которой выстрелили в глаз... 10:48
Захарова напомнила Франции о ее беззаконии и выкачивании ресурсов в африканских... 10:48
Братья Руссо работают над спин-оффом и сиквелом «Серого человека» 10:47
Генпрокурор РФ заявил, что Россия будет добиваться наказания для преступников... 10:47
Краснов заявил, что контрабанда оружия, поставленного на Украину, угрожает ее соседям 10:43
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Назван состав попечительского совета фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

close
100%
ОККО

В попечительский совет фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет в Сочи в сентябре 2022 года, войдет продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.

Помимо этого, членами попечительского совета также стали Дмитрий Гранов – генеральный директор more.tv, Иван Гринин – заместитель генерального директора по контенту IVI, Эдуард Илоян – генеральный продюсер и сооснователь START, Макар Кожухов – заместитель генерального директора Premier, Игорь Мишин – генеральный директор МТС Медиа/KION и Ольга Филипук – директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюс. Также традиционно каждый год выбирают председателя попечительского совета, в прошлом году им стал Эдуард Илоян.

В рамках фестиваля посетителям покажут по несколько эпизодов не менее 14 премьер российских сериалов, которые отражают направление развития стриминговых платформ в новом сезоне. Помимо этого, россияне смогут оценить семь полнометражных фильмов, которые создавались при участии онлайн-кинотеатров.

Ранее Гордеева назначили продюсером по оригинальному контенту Okko.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть